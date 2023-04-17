Ağrı'da bir yolcunun vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da İran plakalı otobüste yapılan aramda, bir yolcunun vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolundaki narkotik uygulama noktasında, İran-İstanbul seferi yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yolculuk yapan 85 yaşındaki M.K'yi arayan ekipler, şüphelinin kıyafetlerinin altında vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram afyon sakızı yakalandı.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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