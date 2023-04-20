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Ağrı'da misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten gideriliyor

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ağrı'da misafir edilen depremzedeler, ihtiyaçlarını Beşir Derneğince açılan sosyal marketten ücretsiz gideriyor.

Ağrı'da misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten gideriliyor

AĞRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ağrı'da misafir edilen depremzedeler, ihtiyaçlarını Beşir Derneğince açılan sosyal marketten ücretsiz gideriyor.

Derneğin Ağrı Şubesi, kentte misafir edilen depremzedelerin gıda ve çeşitli ihtiyaçlarını yerine getirmek için bir süre önce hayırseverlerin desteğiyle sosyal market projesini hayata geçirdi.

Temizlik, gıda, et ve meyve gibi çok sayıda ürünün bulunduğu markete gelen depremzedeler, ihtiyaçlarına göre ücretsiz alışveriş yapıyor.

Şube Başkanı Umut Oğur, AA muhabirine, depremlerin ilk gününden bu yana deprem bölgesine yardımda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Sosyal marketi depremzedeler için açtıklarını belirten Oğur, şöyle konuştu:

"Markette temizlik, gıda, kahvaltılık malzemeler ve çocuklar için oyuncak reyonu başta olmak üzere et, meyve sebze ve kıyafetler bulunuyor. Markete gelen depremzedeler belirli bir limitle alışverişlerini ücretsiz yapıyorlar. Normal bir market gibi ve aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Burası bağışçılarımızın desteğiyle kuruldu. Allah onlardan razı olsun. Depremzedeler burada kaldığı sürece sosyal marketimizi açık tutacağız. Aileleri arıyoruz ve her ay düzenli gelip alışverişlerini yapacaklar."

Oğur, depremin ilk gününden bu yana deprem bölgesine 8 tır yardımın yanı sıra nakdi yardımda da bulunduklarını söyledi.



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