GÜNCELLEME - Ağrı'da annesini öldüren zanlı tutuklandı

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'da oğlu tarafından evlerinde bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.



Abide Mahallesi Şafak Apartmanı'nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.G, annesini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.