İsra Holding'den "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" güzergahındaki Ağrı'ya karma proje

AĞRI (AA) - Gayrimenkul geliştirme, inşaat, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding'in, Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi iş birliğiyle "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"nin üzerinde yer alan Ağrı'da hayata geçireceği yeni karma yaşam projesi için protokol imzalandı.

Türkiye'de birçok şehirde yatırımları bulunan holding, yeni yatırımını doğunun çekim merkezi Ağrı'ya yapacak. Şehrin merkezinde bölgenin "ilk ve en büyük" karma projesini hayata geçirecek olan İsra Holding bu yatırımla, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve bölgedeki komşu ülke ziyaretçilerini şehre çekmeyi hedefliyor.

Dünyaca ünlü markalara da ev sahipliği yapacak proje, AVM, otel, klinik otel, rezidans daireler, ofis ve konutlardan oluşuyor.



Projenin protokol imza töreni, Ağrı Valisi Osman Varol ve İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Varol, proje kapsamında yapılacak alışveriş ve yaşam merkezinin şehirde yaklaşık 13-14 yıldır hayali kurulan, Ağrı'nın hem ekonomik gelişimine hem sosyal hayatına hem de kalkınmasına çok büyük etki yapacak, beklenen, özlenen işlerden biri olduğunu ifade etti.

Varol, "Bu alışveriş ve yaşam merkezi şehrimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, insanlarımızın refahının, ticari, ekonomik hareketliliğin artması açısından gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Ağrı'nın serhat şehri olduğunu aktaran Varol, "İran sınırında yer alıyoruz. Ülkemize çok ciddi sayıda İranlı turist geliyor. İranlı turistlerin buraya gelirken temel amaçları alışveriş yapmak. Gürbulak Sınır Kapımızdan giriyorlar. 1,2 milyarlık bir yatırımla bu sınır kapımızı da yeniliyoruz. Türkiye'nin en modern sınır kapısı olarak devreye alınacak. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giren İranlı turistler, komşu şehirlerimize gidiyor. Komşu şehirlerimizde belirli mevsimlerde sokakta gezdiğinizde İranlı turistlerden, yerli vatandaşımızı göremiyorsunuz. Alışveriş merkezleri, mağazalar onlara sattıkları ürünlerle, onun yarattığı ekonomik aktiviteyle inanılmaz bir refaha kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Vali Varol, "Karma konseptte geliştirilen bu dev proje, bölgede bir cazibe oluşturarak bu ekonomik zenginlikten Ağrı'nın da pay almasını sağlayacak." diyerek, projenin şehrin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunacağını, yatırıma karar verme aşamasında olan insanlara büyük bir cesaret vereceğini ve başka projelere öncü olacağını sözlerine ekledi.

- "İsra Holding olarak bu bölgenin çehresini değiştiriyoruz"

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tavlı da bölgeye özel karma konseptte geliştirdikleri markalı yaşam projeleriyle imza atacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Başta Ağrı olmak üzere komşu il ve bölgelere değer katmasını hedeflediğimiz projemiz, dünya markalarının hizmet vereceği dev bir AVM, otel, klinik otel, rezidans daireler, ofis ve konutlardan oluşacak. Konut ve rezidans bölümünde lüks ve konforu bir arada sunarken, klinik oteliyle de sağlık turizminde bir çekim merkezi olmayı, otel birimimizle de bölgeye yapılan yılda ortalama 500 bin turist ziyaretini zirveye taşıyarak ülke turizminde önemli bir misyon üstlenmeyi hedefliyoruz. Bu proje, bölgenin dünyaya açılan kapısı olacak ve Ağrı'yı bölgenin çekim merkezi haline getirecek." diye konuştu.

Tavlı, projenin AVM kısmıyla ilgili de bilgi vererek,"İsra Holding olarak aslında bu bölgenin çehresini değiştiriyoruz. Markalı iş ve yaşam projemiz içerisinde yer alacak alışveriş merkezimizle dünya markalarını bu bölgeye getirmiş olacağız. Ayrıca AVM'nin yönetim sürecini bu alanda bir dünya markası olan ECE Türkiye ile yürüterek premium alışveriş deneyimini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ağrı'yı çekim merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'nin en büyük firmalarının yeraltı kaynaklarını işletmek üzere bölgede faaliyet gösterdiğini, bölgenin ticari açıdan da yüksek cirolara sahip olduğunu belirten Tavlı, Ağrı ile ilgili ticaret ve turizm noktasındaki verilerin incelendiğinde çok önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Tavlı, Ağrı'nın günlük 15 bin kişinin ticaret için sınırdan giriş yaptığı yoğun bir bölge olduğuna ve bu sayının zamanla katlanarak artacağına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Burada bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi bölgesi geçtiğimiz yıl yarım milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Bu bölge, turizm, tarım ve ticaret açısından büyük avantaja sahip. Biz de İsra Holding olarak hayata geçireceğimiz bu dev projemizle Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi komşu ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vererek Ağrı'yı çekim merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yine ticaret hacminin artması adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ağrı'da yeni bir sınır kapısı açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan İbrahim Çeçen Üniversitesi de sahip olduğu akademik kadro ve öğrenci potansiyeliyle bu bölgedeki hareketliliği artırıyor. İnanıyorum ki İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi mirasa sahip bu şehir, yakın gelecekte ülkemizin ve çevre ülkelerin parlayan uluslararası yıldızı olacaktır."

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