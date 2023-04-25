Ağrı'da İran plakalı tırda 3 kilo 90 gram uyuşturucu ele geçirildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, İran'dan gelen tırda yapılan aramada 3 kilo 90 gram metamfetamin ve 190 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren M.G. idaresindeki tırda, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Araçta, 3 kilo 90 gram metamfetamin ve 190 adet uyuşturucu hap bulundu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İran uyruklu sürücü M.G. gözaltına alındı.





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