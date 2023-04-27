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İran'dan gelen karpuz yüklü tırda 62 kilo 420 gram uyuşturucu bulundu

AA

İran'dan gelen karpuz yüklü tırda 62 kilo 420 gram uyuşturucu bulundu

AĞRI (AA) - Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan gelen karpuz yüklü tırın dorsesinde 62 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İran'dan gelen karpuz yüklü tırı durdurdu.

Narkotik köpeğinin desteğiyle tırın dorsesinde yapılan aramada, karpuzların arasına saklanmış 3 bidon içerisinde 62 kilo 420 gram sıvı metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü R.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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