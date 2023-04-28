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Ağrı'da tır dorsesinin yedek lastiğinde 1245 altın sikke ele geçirildi

AA

Ağrı'da tır dorsesinin yedek lastiğinde 1245 altın sikke ele geçirildi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tır dorsesinin yedek lastiği içerisine gizlenmiş 1245 altın sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-İran kara yolunda M.N.E'nin kullandığı tırı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, dorsenin altında bulunan yedek lastik içerisine gizlenmiş 1245 altın sikke bulundu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü M.N.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Altın sikkelerin Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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