Ağrı'da bir minibüste 397 bağ insan saçı ele geçirildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir minibüste yolculuk yapan kişiye ait poşetler içerisinde 397 bağ insan saçı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yolcu minibüsünde yaptıkları aramada, bir yolcuya ait poşetler içerisine gizlenmiş ve gümrük işlemlerine tabi tutulmamış 397 bağ şeklinde insan saçı buldu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında insan saçları jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı, şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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