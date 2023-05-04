Ağrı’da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da 5,5 ton gümrük kaçağı akaryakıt ve 3 bin paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt ilçesinde iki ayrı noktada fiber depolar içerisinde saklanan 5,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheliler K.A. ile M.A. gözaltına alındı.

İl merkezinde ise batı illerine sevk edilmek üzere bir kamyona yüklenen gümrük kaçağı 3 bin paket sigara, 4 bin 200 gözlük, 2 bin bıçak, İran halıları, eldiven ve anahtarlık gibi ürünler ele geçirildi.

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