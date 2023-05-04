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Ağrılı hayırsever aile Doğubayazıt'a 2 okul, öğrenci yurdu ve kütüphane kazandıracak

AA

Ağrılı hayırsever aile Doğubayazıt'a 2 okul, öğrenci yurdu ve kütüphane kazandıracak

AĞRI (AA) - Ağrı Valiliği ile BC Group Holding işbirliğiyle, Doğubayazıt ilçesinde ilkokul, ortaokul, öğrenci yurdu ile kongre merkezi ve halk kütüphanesi yapılması için protokol imzalandı.

İnşaat, turizm, enerji, lojistik ve akaryakıt alanları başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren BC Group Holding tarafından Doğubayazıt ilçesinde yapılması planlanan Fatma Çoktin İlkokulu, Sebahat Çoktin Ortaokulu, Nazlı Deniz Çoktin Öğrenci Yurdu ile Barış Çoktin Kongre Merkezi ve Halk Kütüphanesi için Valilikte imza protokolü düzenlendi.

Vali Osman Varol, BC Group Yönetim Kurulu Başkanı Bışar Çoktin, Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ile Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in katılımıyla eğitim yatırımları için işbirliği yapıldı.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, Ağrılı iş insanlarının bulundukları yerlerde etkili bir güce sahip olduğunu ve memleketlerini unutmayıp yatırım yapmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Hayırsever Çoktin ailesinin, alanlarında, yurt içinde ve dışında kendi işlerinde etkili olduğunu ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Ticari ve ekonomik olarak güçlü bir noktaya gelmiş ama gönlünü hiçbir zaman Doğubayazıt'tan koparmamış ve buraya katkıda bulunmak için her fırsatı değerlendirmeye gayret eden bir ailedir. Daha yakın zamanda hem şekli hem de mana olarak çok güzel bir eğitim yatırımını ilçemize kazandırmış bir ailemizle beraberiz. Geçmişte de ilçelerine yapmış oldukları çok güzel eğitim yatırımları var. Son zamanlarda da bu ivmelerini tekrar artırdılar. Aileden burada Bışar bey ve kız kardeşi var. Ben huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum."

Varol, okulların ve en fazla ihtiyaç duyulan kütüphanenin ilçedeki çocuklar ile öğrencilerin çok güzel vakit geçirebileceği önemli bir mekan olacağını anlattı.

Kütüphanenin yeni konseptte uygun yapılacağını belirten Varol, "Çocuklar ve gençlerin 7/24 istifade edebilecekleri, boş zamanlarında gitmek için akıllarına ilk gelecek bir yer olacak. Çoktin ailesi memleketine sahip çıkmaya ve yatırım yapmaya devam ediyor. Çoktin ailesinin bunu çok hızlı bir şekilde hayata geçireceğine inanıyorum. Kendi işleri gereği de çok hızlı ve teknik çalışan bir ekipleri de var. Kendi memleketleri ve kendi evlatlarına hizmet edeceği için yaptıkları işi çok özenle yapıyorlar." diye konuştu.

Holdingin yönetim kurulu başkanı Bışar Çoktin ise her okul yaptıklarında daha büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

Memleketlerine yatırım yapmaktan dolayı onur ve gurur duyduklarını belirten Çoktin, şunları kaydetti:

"Hem ilin gösterdiği teveccüh hem de çocuklarımızın yüzünde görmüş olduğumuz sevinç bizi mutlu ediyor. Ailemize yaşattığımız sevinç bizi de gururlandırıyor. Temennimiz oldur ki ilimiz ve ilçemizdeki hemşerilerimize de birazcık da olsa örnek olalım, özendirelim. Memleketimizi hak ettiği yere getirerek daha ileri bir toplum olalım. Ömer Çoktin Fen Lisesi'nin açılışında da söylemiştim. Bu iş bizde tutkuya dönüştü."

Programa, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar da katıldı.

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