Ağrı'da "4. Minikler Futbol Şenliği" başladı

AĞRI (AA) - Ağrı'da düzenlenen "4. Minikler Futbol Şenliği", 196 çocuğun katılımıyla başladı.

IC İbrahim Çeçen Vakfı koordinesinde Valilik, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen şenliğin açılış programı, ASKF tesislerinde yapıldı.

Program öncesi futbol şenliğine katılan 196 çocuğa, IC Vakfınca forma ve çeşitli spor malzemesi hediye edildi.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, burada yaptığı konuşmada, vakıf olarak Ağrı ve farklı yerlerde birçok proje yaptıklarını söyledi.

Minikler futbol şenliğinden çok keyif aldıklarını, önemli sonuçlara ulaştıklarını belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Erkan Kösedağ ile yaklaşık 6 yıl önce böyle hayallerimiz vardı. Çok şükür ki bu etkinliğin dördüncüsünü yapıyoruz. Biz Ağrı'nın sporunu çok önemsiyoruz. Bu projemizin güzel bir yanı da sadece spor ve futbol olmasın dedik. Bir sporcu iyi bir birey ve iyi bir insan da olmalıdır. Dolayısıyla IC Elit Futbol Akademi'yi kurma fikrimizde özellikle bu düşünce vardı. Akademideki hocalarımız futbolu öğretirken bunun yanı sıra aile ile ilişkiler, eğitimde başarılı olma ve bu çok önemlidir. Öğrenciler derslerinde de başarılı olsunlar diye derslerini de takip ettik."

Dinçer, çocukların futbolla daha öz güvenli, insanlara karşı hoşgörülü, yorumlayan ve sorgulayan iyi bireyler olacağının altını çizdi.

- Şenlik 3 gün sürecek

ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Ağrı'da çocuklar için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Biz sizlerin daha mutlu olması ve gözlerinizin gülmesi için 4 yıldır IC Vakfı ile çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklar ellerinde teknolojiyle uğraşırken aynı zamanda da spor sahalarına gelebilsinler. Çocuklarımız eğitim yaşantılarını devam ettirirken spor yaşamlarını da devam ettirebilsinler." diye konuştu.

Vali Osman Varol'un eşi Funda Varol ve Dinçer'in başlama vuruşunun ardından ilk maç özel eğitim öğrencileri ile IC Elit Akademi öğrencileri arasında yapılan gösteri maçıyla başladı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) Başkanı Salih Aydın ve çocuklar katıldı.

Eleme usulü maçların oynanacağı 3 günlük şenlik, kupa, madalya ve plaket takdimleriyle tamamlanacak.

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