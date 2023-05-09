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Ağrı'da misafir edilen depremzedeler İshak Paşa Sarayı'nı gezdi

AA

Ağrı'da misafir edilen depremzedeler İshak Paşa Sarayı'nı gezdi

AĞRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ağrı'da misafir edilen aileler, tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezerek moral buldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Ağrı'daki yurtlarla evlerde misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce depremzedelerin moral bulması için çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Bu kapsamda Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede aileler, 4 minibüsle Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'na getirildi.

Depremzedeler Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarisi ve süslemeleriyle dikkati çeken, 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi sarayı gezdi.

Sarayın bünyesindeki cami, odalar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarını gezen depremzedeler, fotoğraf çekerek vakit geçirdi.

Depremzedeler, İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesi ile Eski Bayezid Evi'ni ziyaret edip Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nı da görme fırsatı buldu.

Kısa süreliğine de olsa depremin etkilerini unutup bir nebzede olsa moral bulan aileler, daha sonra tekrar il merkezinde misafir edildikleri yurtlarına götürüldü.

Malatyalı depremzede Mürüvvet Gelegen, AA muhabirine, depremin etkilerini unutmaya çalıştıklarını ve etkinliklerin kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydır Ağrı'da misafir edildiklerini belirten Gelegen, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde uykudaydık ve hemen kıyafetlerimizi alıp dışarıya çıktık. İkinci depreme kadar dışarıda arabanın içerisinde bekledik. Kar yağıyordu, hava şartları çok kötüydü. Eve girmedik. İkinci depreme yakın eşim bana 'marketten bir şeyler alayım, kaç saat geçti acıktık' dedi. Ben de 'yok gitme korkuyoruz' dedim. Bunu dedikten hemen sonra ikinci deprem oldu, o bina ve market yıkıldı, enkaza dönüştü. Gözümüzün önünde binanın çatıları uçuyordu. 'Daha bitti, kurtulamayız' dedik."

Gelegen, kızının da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde sınıf öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu anlattı.

Kentten ve halktan çok memnun kaldıklarına ifade eden Gelegen, "İshak Paşa Sarayı'nı da görmek istiyorduk. Sağ olsun devletimiz, Vali Osman Varol ve Gençlik ve Spor Bakanlığı isteğimizi kırmadılar ve bizi İshak Paşa Sarayı'na getirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Her gün depremi düşünüyorduk. Bir nebze de olsa İshak Paşa Sarayı'nı gezmek bize moral oldu, iyi geldi diyebilirim. Sarayı çok beğendim." diye konuştu.

Hataylı depremzede Ayşe Kuş ise etkinliklerle moral bulduklarını ve depremin etkilerini unutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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