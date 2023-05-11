Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen Ağrı'dan ülkelerine gönderildi

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AĞRI (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sınır dışı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Ağrı'da İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde kalan 227 düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Burada jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçen düzensiz göçmenler, salona alındı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.

Kentte son 2 günde 454 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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