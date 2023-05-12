Ağrı'da öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı öğrendi

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, jandarma trafik ekipleri, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kurallarını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerine devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda okullarda "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganlarıyla etkinlik düzenledi.

Öğrencilere, emniyet kemerinin takılması, yaya ve okul geçidi, okul servis araçlarında hareket tarzları ve diğer trafik kuralları konuları uygulamalı olarak öğretildi.

Haftanın anısına öğrencilerle çeşitli fidanları toprakla buluşturan ekipler, trafik kazasında yakınını kaybeden bir aileyi ziyaret etti.

Ekipler, Radyo Doğubayazıt yayınında gerçekleştirilen söyleşiye katılarak, vatandaşlara güvenli trafik konusunda bilgilendirme yaptı, katılımcılardan gelen trafik kurallarıyla ilgili sorularını yanıtladı.





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