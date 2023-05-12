AK Parti Ağrı milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor

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AĞRI (AA) - AK Parti Ağrı milletvekili adayları köy ve mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili adayları Ruken Kilerci, Abbas Aydın, Mehmet Ali Bilgili ve Şaban Polat, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Milletvekili adayı Kilerci, il merkezinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi.

Daha sonra mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Kilerci, Patnos ilçesinde de kadınlar ve esnafı ziyaret edip destek istedi.



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