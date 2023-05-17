Ağrı'da mendereslerin bulunduğu ovalar yeşile büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'da kar ve yağmur sularıyla beslenen mendereslerin bulunduğu ovalar yeşile büründü.

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Aşağıkent ile Ortakkent köyleri arasında bulunan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Kentte önceki yıla göre bu yıl ilkbaharda daha fazla etkili olan yağış, akarsulara yaradı.

Bulunduğu ovalara can suyu veren menderesler, dronla görüntülendi.

Yöredeki çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını mendereslerin çevresindeki otlaklara çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.