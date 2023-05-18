Ağrı'da devrilen tırın İranlı sürücüsü hayatını kaybetti

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İranlı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

İran uyruklu H.H. (31) idaresindeki 15 E 57510 plakalı tır, Van'ın Çaldıran ilçesi istikametinden Doğubayazıt'a doğru giderken Çetenli köyü mevkisinde önündeki tıra daha sonra da park halindeki bisiklete çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, H.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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