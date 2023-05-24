Ağrılı öğrenciler robotik kodlamadaki yeteneklerini sergiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı öğrenciler robotik kodlamadaki yeteneklerini sergiledi

AA

Ağrılı öğrenciler robotik kodlamadaki yeteneklerini sergiledi

AĞRI (AA) - Ağrılı öğrenciler, teknolojiye olan ilgilerinin artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nda yeteneklerini gösterdi.

Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın final programı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

İl genelinde ortaokul ve liselerden toplam 68 ekibin katılımıyla mart ayında yapılan ön elemelerde finale kalan 20 ekip, tasarlayıp kodladıkları robotların parkurları sorunsuz tamamlamaları için yarıştı.

Organizasyonda okulları adına yarışan ekiplerden birinci olan Taşlıçay Anadolu Lisesi'ne 75 bin lira, ikinci olan Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne 50 bin lira ve üçüncü olan Taşlıçay Anadolu Lisesi'ne 25 bin lira ile kupa verildi.

Vali Osman Varol, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere fırsat ve imkan sağlamak için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.

Bölge gençlerinin her şeyi başaracak kapasitede olduğunu ve Atmaca ailesinin Ağrı'da birçok yatırımı bulunduğunu belirten Varol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizden önceki Valimiz Süleyman Elban ve Milli Eğitim Müdürlüğü döneminde çocuklarımızın teknolojik anlamda gelişmesi için robotik kodlama alanında bir seferberlik ilan edilmişti. Bu organizasyon bunun pekişmesi ve geliştirilmesi anlamında çok önemlidir. Genel anlamda baktığınızda Ağrı'mız hakkında 'mahrum ve birtakım imkanları kısıtlı bir bölge' gibi bir algı varken, bu algının bulunduğu bir ilde böyle önemli bir teknoloji yarışmasının meydana gelmesi, inanılmaz bir potansiyele sahip gençlerimizin medeni cesaret gösterip kendilerini ifade etmeleri anlamında çok önemlidir."

Varol, etkinliği çok önemli bulduklarını ve öğrencilerin aylardır bunun için hazırlık yaptığını ve gelecek yıllarda bu yarışmanın daha gelişmiş formatlarla devam edeceğini anlattı.

Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ise içlerindeki cevherlerin ortaya çıkması için öğrencilere ortamlar hazırladıklarını ifade etti.

Programa, Ağrı'da AK Parti'den milletvekili seçilen Ruken Kilerci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi
YEREL HABERLER Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini ...
Ağrı´dan 136 Afganistanlı kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi 
YEREL HABERLER Ağrı´dan 136 Afganistanlı kaçak göçmen uçakla ...
Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri
YEREL HABERLER Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri
Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen Ağrı'dan ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen Ağrı'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.