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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı polisi kaçakçılara geçit vermedi

AA

Ağrı polisi kaçakçılara geçit vermedi

AĞRI (AA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 3 ayda kaçakçılığın önlenmesine yönelik başarılı operasyonlar düzenlediği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Mart, nisan ve mayıs ayını kapsayan 3 aylık dönemde, gümrük kaçağı 95 bin 103 paket sigara, 172 cep telefonu, 347 bin 771 oyuncak, saat, parfüm, gıda, 110 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 993 litre akaryakıt, 562 altın sikke, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda, kaçakçılık suçları kapsamında 120 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.

Ağrı KOM, emtia yakalamalarında 81 il arasında İstanbul'un ardından 2'nci oldu ve gümrük kaçağı sigara yakalamalarında ilk 7, tarihi eser yakalamalarında ilk 12, cep telefonu yakalamalarında ise ilk 20 il arasında yer aldı.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, aralarında örgüt mahrem imamlarının da olduğu 13 şüpheliye işlem yapıldı, örgüt mensubu olduğu belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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