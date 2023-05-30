Kerkenezin beslenme anı kameraya yansıdı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da kerkenezin avladığı fareyi yiyerek beslenmesi kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en yüksek noktası 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan, Doğubayazıt ilçesindeki Örtülü sulak alanı, birçok yaban hayvanının yanı sıra kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar sürdürülen çalışmalarda 155 kuş türünün tespit edildiği sulak alanda yaşayan kerkenez (Falco tinnunculus), özellikle kemirgen avlayarak beslenen türler arasında yer alıyor.

Sulak alanda çalışma yapan AA ekibi, kerkenezin avladığı fareyi elektrik direğindeki yuvasında yemesini görüntüledi.

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