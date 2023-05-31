Ağrı'da kuyumcudan yaptığı hırsızlık anı kameraya yansıyan kadın yakalandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da kuyumcudan yaptığı hırsızlık anı kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı.



Kentte, 16 Mayıs'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen ve buradan satın almak istediği altın yüzüğü, elindeki imitasyon (taklit ürün) yüzükle değiştiren kadının yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kadının D.G. olduğunu belirledi.

Yakalanan D.G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kadının, kuyumcudan yaptığı hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

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