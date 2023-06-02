Patnos'ta yolların bozuk olduğu iddiasıyla belediyeye tepki gösterildi

AĞRI (AA) - Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, ilçedeki yolların bozuk olduğu iddiasıyla basın açıklaması düzenledi.

Çarboğa, Yeni Mahalle Menderes Caddesi'nde gazetecilere, ilçedeki yolların bozuk olduğunu söyledi.

Durumu birçok alanda dile getirmelerine rağmen yollara müdahale edilmediğini ifade eden Çarboğa, "İlçe halkı ve esnafı, bu çileyi çekmek zorunda değil. Yerel yönetimlere sormak istiyorum. Seçimlerde vaatler ve kazanma hırsı için sesiniz gür bir şekilde çıkıyordu. Gözler o günleri arar oldu. Şimdi neredesiniz, ve ne işle meşgulsünüz? İl Genel Meclis üyeleri ve Parlamentoda 2 dönemdir bizleri temsil eden 3 vekil yapılmayan bu hizmete ortaktır." diye konuştu.



Çarboğa, şunları kaydetti:



"Basın açıklamamızı duyan Patnos Belediyesi tarafından, Belediye Başkanının talimatıyla dün icra yoluyla oda hesabımıza bloke konulmuştur. İcra tutarı 28 bin 720 liradır. Patnos Şoförler Odasının yapacağı basın açıklamasına tahammül edemeyen bir anlayışla Patnos Belediyesi icra yoluna gitmiştir. İcra sebebi, odamızın 2014-2018 yılları arasında bulunduğu ve sonrasında yıkılan belediye binasının kira borcundan dolayıdır. Yetkililere soruyorum, binada odamız hariç 60 iş yeri mevcuttu ve buradakiler icraya verildi mi? Hiçbir belediye başkanı ve yönetimi 'Bizler belediyeyi şu kadar borçla devraldık, ekonomik baskı yapılıyor, hizmet yapamıyoruz' yalanlarının arkasına sığınmasın."

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