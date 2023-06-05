İranlı yolcuların kek ve pirinç içerisine gizledikleri 3 bin 10 sigara ele geçirildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, İranlı yolcuların kek, pirinç gibi yiyecekler ile meyve suyu kutularına gizledikleri 3 bin 10 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İran-İstanbul seferi yapan yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurarak kontrol etti.

Bazı yolcuların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan aramada, yiyecek ve içecek kutularına gizlenmiş 3 bin 10 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İran uyruklu 4'ü kadın 5 kişinin sigaraları İstanbul'da satarak karşılığında aldıkları tekstil ürünlerini ülkelerine götürüp pazarladıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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