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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İran sınırındaki köyde güneş enerjili sistemle her eve su ulaşıyor

AA

İran sınırındaki köyde güneş enerjili sistemle her eve su ulaşıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır köyünde kaynak suyu, devlet desteğiyle kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrikle 1 kilometre uzaklıktaki depoya dalgıç motor yardımıyla ulaştırılıp evlere dağıtılıyor.

İran sınırındaki 250 haneli Çetenli köyünde alçak bölgede bulunan kaynak suyu yüksek kesimlerdeki evlere ulaşmayınca motorla suyu depoya pompalayan vatandaşlar, elektrik faturasını ödemekte güçlük çekti.

Bunun üzerine muhtar Bayram Tilaver'in girişimi, Ağrı Valiliği ve batı illerinde yaşayan köylülerin desteğiyle, su kaynağının olduğu bölgeye bir süre önce 56 güneş enerjisi paneli kuruldu.

Panellerden elde edilen enerjiyle kaynaktaki su, borularla yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tepelik alanda bulunan ana depoya dalgıç motor yardımıyla ulaştırılıp buradan da şebeke hattıyla tüm evlere veriliyor.

Bu sayede su için elektrik faturası ödemekten kurtulan köylüler, gün boyu suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muhtar Tilaver, AA muhabirine, güneş enerjisi panellerinin çok iyi olduğunu ve yüksek verim elde ettiklerini, köydeki her eve suyun ulaştığını söyledi.

Köydeki su sorunundan dolayı Vali Osman Varol ile görüşüp köye güneş enerjisi panelleri kurma talebinde bulunduklarını anlatan Tilaver, sonrasında hem Valilik hem de Kaymakamlığın yüzde 60 desteği, gurbetteki köylülerin de katkısıyla panellerin kurulduğunu belirtti.

Elektrik üretiminin başladığını, su kaynağına koydukları dalgıç motor sayesinde 20 metre derinlikten bile su çekebildiklerini ifade eden Tilaver, paneller sayesinde 500 eve su verecek kapasiteye ulaştıklarını, köydeki herkesin çok mutlu olduğunu söyledi.

- "Güneş enerjisi panellerini herkese tavsiye ediyoruz"

Köy olarak geçen sene aylık yaklaşık 15 bin lira elektrik parası ödediklerini ve güneş enerjisi panelleri sayesinde şimdi sadece 700 lira sinyal parası verdiklerini anlatan Tilaver, şunları kaydetti:

"Eskiden köydeki vatandaşlar İstanbul'daki çocuklarını arayıp 'su parası gelmiş, yatıramıyoruz' diyordu, onlar da bizi arıyordu. Çok şükür öyle bir sorunumuz kalmadı. Sabah gün doğumuyla kaynaktan ana depoya akşama kadar su akışı sağlanıyor. Depo da sürekli dolu olduğu için su sıkıntısı yaşanmıyor. Güneş enerjisi panellerini herkese tavsiye ediyoruz. 100'lük boruyla suyu 400 ton kapasiteli depomuza ulaştırıyoruz. Hiçbir hanemiz susuz kalmıyor."

Köylülerden Mehmet Duman ise geçen aylarda su için elektrik faturasını ödemekte güçlük çektiklerini, güneş panelleri sayesinde bu sorunun çözüldüğünü dile getirdi.

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