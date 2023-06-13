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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri Ağrı'da öğrencilere trafik eğitimi verdi

AA

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri Ağrı'da öğrencilere trafik eğitimi verdi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mobil trafik eğitim araçları ve yere serilen eğitim brandasıyla öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından mobil trafik eğitim araçları kente geldi.

Patnos Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara'dan gelen trafik timleri, simülasyon aracıyla emniyet kemeri takılı bir kişinin kaza anında araç içinde nasıl durduğunu öğrencilere gösterdi.

Öğrencilere, mobil tırda, Jandarma tarafından hazırlanan "Tim Jandarması" adlı çizgi filmi izleten ekipler, yere serilen eğitim brandasında da çocuklara trafik kurallarını öğretti.

Etkinliğe, Kaymakam Yusuf Cankatar ve İlçe Jandarma Komutanı Necati İlhan ile vatandaşlar katıldı.

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