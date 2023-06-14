Ağrı'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da 210 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Ulu Camii önünde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hacı adaylarını dualarla uğurladıklarını dile getiren Büyük, "Lütfen ömürde bir nasip olan bu önemli ve anlamlı zaman dilimini orada dolu dolu geçirerek kazançlı çıkın. Her dakikanın kıymetli olduğunu unutmadan tövbe istiğfar edip vaktinizi ibadetle doldurmaya gayret edin. Cenabı hak şimdiden hac ibadetinizi kabul eylesin." dedi.

Duygulu anların yaşandığı vedalaşmanın ardından, hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.





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