Doğu Anadolu'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kars Kapı Şehitliği ziyaret edildi.

Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile jandarma personeli mezarlara karanfil bıraktı.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü anısına klip hazırlandı.

"Kanun ordusu jandarma 184 yaşında" yazılı Atatürk ve Türk bayrağının yer aldığı afişle, Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nde selam duran jandarma ekibinin paylaşıldığı görüntüde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Jandarma, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." sözlerine de yer verildi.

- Ağrı

Ağrı'da etkinlikler kapsamında, Abide Meydanı'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programın ardından Erol ve beraberindekiler Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Millet Bahçesi'nde devam eden etkinliklerde de narkotik dedektör köpekleri, kirpi aracı, drone ve çeşitli silahlar vatandaşlara tanıtıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığından mobil trafik eğitim araçları ile trafik kuralları anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, simülasyon aracıyla emniyet kemeri takılı bir kişinin kaza anında araç içinde nasıl durduğunu vatandaşlar ve çocuklara gösterdi.

Mobil tırda, jandarma tarafından hazırlanan "Tim Jandarması" adlı çizgi filmi izleyen çocuklar, yere serilen eğitim brandasında da oyuncak arabalar sürerek trafik kurallarını öğrendi.

- Iğdır

Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen törende ise İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından jandarmanın tarihi okundu.

Törene, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve diğer ilgililer katıldı.

- Kars

Kars'ta da Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

- Tunceli

Tunceli'de de Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Tümgeneral Alkan, hafta boyunca kentte yapılacak etkinlikler hakkında Özkan'a bilgi verdi.

Vali Özkan ise jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı, jandarma personeline çiçek hediye etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci de hazır bulundu.

Çemişgezek ilçesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü anısına pasta kesildi.

Kaymakam Önder Koç, yaptığı konuşmada, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan, jandarma teşkilatımızın tüm mensuplarının gününü kutluyorum." dedi.

Törene, Çemişgezek Belediye Başkan Vekili Çetin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Kartal, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin, İlçe Emniyet Amiri Erhan Korkut, kurum amirleri, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Albay Dedebağı, beraberindeki jandarma personelleri ile Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Törende, İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Seyit Ali Aslan ve Albay Refik Yılmaz ile jandarma personeli de hazır bulundu.

- Ardahan

Ardahan Valiliği bahçesindeki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, İl jandarma Komutanlığı bahçesinde çeşitli gösteri ve etkinliklerle devam etti.

Vali Hüseyin Öner, burada oluşturulan stantları gezerek jandarma personelini tebrik etti.

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