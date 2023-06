Ağrı'da şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

AĞRI (AA) - Ağrı'da şehit aileleri ve gaziler yemekte bir araya geldi.

Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca öğretmenevinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Jandarma teşkilatının terörle mücadelede çok önemli başarılar elde ettiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Jandarma çok fedakarca, çok büyük kurbanlar vererek ve çok sıkıntılar yaşayarak da olsa bu ülkenin şanı ve şerefini yere düşürmemiş bayrağımıza en ufak bir sıkıntı getirmemiş, bunu yapmak için birçok mensubunu şehit vermiş çok önemli bir teşkilatımız. Jandarma teşkilatımız, sadece kendi görev dağılımında yazan hususlarda değil, aynı zamanda ülkenin sıkıntı yaşadığı her alanda ve her konuda her zaman vatandaşımızın yanında olmuştur."

Varol, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde jandarma teşkilatının çadır kurduğunu, vatandaşlara yemek yaptığını, arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda çalışma yürüttüğünü anlattı.

Jandarmanın terörle mücadelede büyük kahramanlıklar sergilediğini ve terörle mücadelede sona yaklaşıldığını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele bittikten sonra bugün kıymetli paşamla bana gelen jandarma heyetimize de söylediğim gibi bu jandarma teşkilatı buralarda elde ettiği tecrübeyi belki de dünya milletlerinin hayrına kullanacak pozisyonlara gelecektir. Ülkemiz güçlendikçe bu kurumumuz da güçlenmeye devam edecektir. Bugüne kadar yazdığı destanları, gösterdiği fedakarlıkları göstererek daha iyi noktalara gelecektir diye düşünüyorum."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ise jandarmanın kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu ifade ederek, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Yapılan dua ile Vali Varol'un masaları gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etmesiyle sona eren programa, il protokolü ile jandarma personeli katıldı.

















