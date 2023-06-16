Ağrı'da suçların aydınlatılma oranı arttı, asayiş olayları azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da suçların aydınlatılma oranı arttı, asayiş olayları azaldı

AA

Ağrı'da suçların aydınlatılma oranı arttı, asayiş olayları azaldı

AĞRI (AA) - Ağrı'da polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla suçların aydınlatılma oranının arttığı ve asayiş olaylarının azaldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, il genelinde 2022 yılının ilk 5 ayında 1019 olan mal varlığına karşı işlenmiş suçlar, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 62 azalış göstererek 390'a düştü.

Bu suçtan yılın ilk 5 ayında 79 şüpheli gözaltına alındı, 40'ı tutuklandı.

Geçen senenin ilk 5 ayında aynı suçun aydınlatma oranı yüzde 32,80 iken, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 83,83'e yükseldi.

Geçen yılın ağustos ayı ile bu yılın mayıs ayı arasını kapsayan dönemde ise hakkında işlem yapılan 127 zanlıdan 83'ü tutuklandı.

Nisan ve mayıs aylarını kapsayan operasyonlarda yakalanan ve 54 suç kaydı bulunan M.Y ile 32 suç kaydı bulunan M.Y'nin de aralarında bulunduğu 15 zanlı cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da iş yeri, ev ile camiden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Ağrı'da iş yeri, ev ile camiden hırsızlık yapan ...
Kırılan camın üzerine düşen hırsız, paspasla yere damlayan kanını temizledi
YEREL HABERLER Kırılan camın üzerine düşen hırsız, paspasla yere ...
Ağrı'da, İran'dan gelen yolcu otobüsünde sahte dolar ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da, İran'dan gelen yolcu otobüsünde sahte dolar ...
Otobüste sahte parayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otobüste sahte parayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına ...
Ağrı'da şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu
YEREL HABERLER Ağrı'da şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu
Doğu Anadolu'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da jandarma teşkilatının kuruluşunun ...
Ağrı'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
YEREL HABERLER Ağrı'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Traktör lastiği ve kayalarla şampiyonaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Traktör lastiği ve kayalarla şampiyonaya hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.