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Ağrı'da 4 tırın yakılması ve 5 kişinin alıkonulmasıyla ilgili yargılanan 6 sanığa hapis

AA

Ağrı'da 4 tırın yakılması ve 5 kişinin alıkonulmasıyla ilgili yargılanan 6 sanığa hapis

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde 27 Ağustos 2015'te Değirmendüzü köyünde yolun kesilerek 4 tırın yakılması ile 5 kişinin alıkonulması olayına karıştıkları öne sürülen ve aralarında gri kategoride bulunan terörist Fecri Demir ile eski Patnos Belediye Başkanı Mahmut Yıldız'ın da bulunduğu 6 sanık hapse mahkum edildi, 6 sanık ise beraat etti.

Patnos Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Patnos Belediye Başkanı Mahmut Yıldız ve avukatlar katıldı. Tutuklu yargılanan İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir ise duruşmaya, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cevdet Can, Deniz İleri, Melek Kartal, Mehmet Ülker, V.C, F.Y, F.K, R.K, S.K. ve V.C. katılmadı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 2018'de Doğubayazıt kırsalında hava destekli düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilerek yakalanan terörist Fecri Demir'i "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Eylemlerinden birçoğu yönünden etkin pişmanlık müessesesi bulunmamasına rağmen ikrarı ile açığa çıkmasını sağlaması ve aşamalardaki yargılamaya yardımcı tutum ve davranışları dolayısıyla takdir indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çeviren mahkeme, Demir'i ayrıca "Silahla örgüt yararına yağma", "Cebir ve tehditle hürriyetinden yoksun kılmak", "Kasten yaralamak", "Mala zarar vermek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "Ruhsatsız vahim silah taşımak" suçlarından ise toplamda 134 yıl 10 ay 27 gün hapis ve 57 bin lira adli para cezasına mahkum etti.

Mahkeme, 3 çocuğun terör örgütüne katılmalarına yardımcı olan ve köydeki olaylara karışan Yıldız ile 6-7 Ekim 2014'te örgütün çağrısı üzerine sokaklardaki eylemlere katılan, Patnos Kaymakamlık binasına taş atan, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan, kolluk kuvvetlerine direnen ve köydeki olaylara karışan İleri hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan müebbet, "Mala zarar vermek" ile "Cebir ve tehditle hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ise toplamda 45 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum etti.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Kartal'ı "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Mala zarar vermek" ve "Cebir ve tehditle hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından toplamda 43 yıl 9 ay hapisle cezalandıran heyet, sanık Can hakkında ise örgüt mensuplarına malzeme sağladığı gerekçesiyle "Terörizmin finansmanı" suçundan 5 yıl ceza verdi.

Sanık Ülker hakkında da "Terör örgütüne silah sağlama" suçundan 15 yıl hapis veren mahkeme, sanıklardan V.C, F.Y, F.K, R.K, S.K. ve V.C'nin ise beraatını kararlaştırdı.

Hükümle birlikte terörist Fecri Demir'in tutukluluğunun devamına karar veren heyet, ceza miktarı karşısında taşıdığı kaçma şüphesi, suçların hukuki niteliği, mahkumiyete bağlı tutma koşullarının varlığı gibi hususları gözeterek Mahmut Yıldız'ın tutuklanmasına, firari Deniz İleri, Melek Kartal ve Mehmet Ülker'in de tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Karar üzerine İleri ve Kartal mahkemece tutuklandı, firari Ülker'in yakalama çalışmaları devam ediyor.

- Demir'in katıldığı eylemler

Terörist Demir'in 2015'te A.G. ile N.G'nin kaçırılması ve 200 bin lira para karşılığında serbest bırakılması, Erciş Kaymakamlık binasına saldırı sonucu iki polis memurunun yaralanması, Erciş-Patnos yolu Uncular mevkisinde yolcu otobüsünün yakılması, Patnos-Erciş yolu Dedeli mevkisinde bir grup ile yolun kesilerek 2 beton pompası ve 5 adet beton mikserinin yakılması, Ağrı-Van yolu Derecik köyü yol ayrımına EYP yerleştirmesi, Patnos ilçesi Badişan köprüsünde yol kesilmesi ve polis ekiplerine ait zırhlı araçlara silahlı saldırı yapılması, Patnos Kaymakamlık binasının önündeki zırhlı polis kontrol noktasına ve askeri lojmanlara roketatarlı ve silahlı saldırı, Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde yolun kesilerek 4 tırın yakılması ve 5 kişinin alıkonulmasına karıştığı tespit edildi.

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