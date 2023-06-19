Ağrı'da 6 kilo 210 gram uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da gizli bölmesinde 6 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirilen tırın İran uyruklu sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İran'dan gelerek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen İran plakalı tırı takibe aldı.

Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan narkotik kontrol noktasında durdurulan tırda, narkotik dedektör köpeği Pars'ın yoğun tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Gizli bir bölme yapıldığı tespit edilen tırda, 6 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu sürücü D.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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