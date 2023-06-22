Ağrı'da gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'da iş yerlerinde gümrük kaçağı 108 akıllı cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu ve aksesuarlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda 4 iş yerine eş zamanlı yaptıkları operasyonda, gümrük kaçağı 108 akıllı cep telefonu ve 800 aksesuar ile bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yeri sahilleri hakkında yasal işlem başlatıldı.



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