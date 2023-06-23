Ağrı'da 229 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'da düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 229 düzensiz göçmen, otobüslerle Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Burada Jandarma ekiplerince oluşturulan güvenlik koridorundan geçerek salona alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Afganistan Hava Yollarına ait uçakla ülkelerine gönderildi.

Kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam edecek.

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