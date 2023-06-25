Ağrı'da park halindeki araçlardan hırsızlık yapan kişi tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da park halindeki araçların camını kırarak çeşitli eşyalar çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte son dönemlerde park halindeki araç camlarının kırılıp vatandaşların kişisel eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Son 10 gün içerisinde meydana gelen 6 ayrı otomobilden hırsızlık olayını inceleyen ekipler, yaptıkları çalışma ve kamera incelemelerinde olayın failinin daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan İ.Y. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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