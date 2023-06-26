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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

AA

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

AĞRI (AA) - Türkiye'nin birçok iline binlerce büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan sevkiyatının yapıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yaklaştıkça yoğunluk artmaya başladı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Karadeniz Bölgesi illerine kurbanlık hayvan sevkiyatının yapıldığı kentte, bayrama iki gün kala hayvan borsasında yoğunluk giderek artıyor.

Besiciler, yaylalar ve ahırlarda binbir emekle besleyip bakımını yaptıkları hayvanları kamyonlara yükleyip sabahın erken saatlerinde alana getiriyor.

Hayvanlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Öğle saatlerine kadar yoğunluğun devam ettiği alan, drone ile görüntülendi.

Hayvan alım satımı yapan besicilerden Bahattin Akkan, AA muhabirine, elinde bir hayvan kaldığını, 700 kilogramlık bu büyükbaşa 95 bin lira istediğini söyledi.

"Bu sene ben ve ortağım hemen hemen bin hayvan sattık. Bizden fazla kimse mal satmadı. Kurbanlık için batı illerine de gitmiyoruz." diyen Akkan, yoğunluğun giderek arttığını, alanda yüksek kiloda hayvanların kaldığını belirtti.

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