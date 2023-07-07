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        Yurda kaçak sokulan 46 papağan korumaya alındı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:23
        Yurda kaçak sokulan 46 papağan korumaya alındı

        AĞRI (AA) - Türkiye'nin İran'a açılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 46 papağan ile 1242 litre mazot ele geçirildi.

        İran'dan gelerek gümrük kapısı sahasına giriş yapan boş bir tırda, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine arama yapıldı.

        Tırda gizli bölme olduğunu fark eden ekipler, gümrük kaçağı 46 papağan ile 1242 litre mazot ele geçirdi.

        Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

        Papağanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek korumaya alındı.

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