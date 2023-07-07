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        Ağrı'da tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli eşyalar ele geçirildi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 12:15
        Ağrı'da tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli eşyalar ele geçirildi

        AĞRI (AA) - Ağrı'da, tarihi eser niteliği taşıyan altın sikke, yüzük ve çeşitli kolyeler ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, takibe aldıkları bir kişinin ikametinde yaptığı aramada, 6 altın sikke, 6 şişe, 2 küçük testi, 2 yüzük, 284 obje ve çeşitli kolyeler ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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