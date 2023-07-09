Ağrı'da biri ağır iki kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, husumetli iki grup arasındaki biri ağır iki kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçede 2 grup arasında çıkan kavganın ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlının savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yeri güvenlik kameralarına da yansıyan kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

- Olay geçmişi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir markette husumetli iki grup arasında kavga çıkmış, kavgada biri ağır iki kişi yaralanmış, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları öne sürülen A.G, E.G, O.T, İ.U. ve Y.G gözaltına alınmıştı.