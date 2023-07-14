Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 10 kilo 580 gram uyuşturucu bulundu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda 10 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 12:16
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 10 kilo 580 gram uyuşturucu bulundu

        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda 10 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren bir tırda arama yapıldı.

        Aramada tırda bulunan bir yakıt bidonuna saklanan 10 kilo 580 gram esrar bulundu.

        Tır sürücüsü, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kaçak göçmenler uyuşturucuyla yakalandı
        Kaçak göçmenler uyuşturucuyla yakalandı
        Ağrı'da sel nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı
        Ağrı'da sel nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı
        Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr konseri
        Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr konseri
        3 kişiyi sopalarla döven maskeli şüphelilerden 4'ü tutuklandı
        3 kişiyi sopalarla döven maskeli şüphelilerden 4'ü tutuklandı
        Ağrı'da arazi kavgasına giden jandarmadan 2 uzman çavuş omzundan vurularak yaralandı
        Ağrı'da arazi kavgasına giden jandarmadan 2 uzman çavuş omzundan vurularak yaralandı
        Ağrı'da yüzleri maskeli grup, 3 kişiyi sopalarla dövdü
        Ağrı'da yüzleri maskeli grup, 3 kişiyi sopalarla dövdü