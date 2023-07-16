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        Ağrı'da İran'dan gelen otobüste yangın çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:00
        Ağrı'da İran'dan gelen otobüste yangın çıktı

        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı otobüs yandı.

        İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan J.K idaresindeki 97 AA 629 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden ve elinden hafif yaralanan sürücü, aracı durdurup yedek şoför N.M ile dışarı çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Hafif yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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