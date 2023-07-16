Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ağrı'da "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesiyle üniversitede yüzme öğretiliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:53
        Ağrı'da "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesiyle üniversitede yüzme öğretiliyor

        AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da, yaz tatilindeki çocuklara hem boğulma vakalarının önüne geçebilmek hem de gelecek vadedenleri spora yönlendirmek için yüzme eğitimi veriliyor.

        İbrahim Çeçen Üniversitesinin "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üniversitenin yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursu başlatıldı.

        Kurs, özellikle yaz tatiline giren çocukların ilgisini çekiyor.

        Haftanın 2 günü havuza gelen yaklaşık 140 çocuğa antrenörler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

        Hava sıcaklığının yaklaşık 35 dereceyi bulduğu kentte çocuklar, eğitim sayesinde hem sıcak havada serinliyor hem de başarılı bir sporcu olmak için ilk adımı atmış oluyor.

        İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş, AA muhabirine, yaz aylarında boğulma vakalarının arttığını, bu nedenle de her çocuğun yüzmeyi bilmesi gerektiğini söyledi.

        Yılın her dönemi çok sayıda çocuğa yüzme öğrettiklerini belirten Karataş, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu söylesem de aslında göller, bataklıklar, su kanalları gibi birçok gölette maalesef üzücü olaylar yaşamaktayız. Bu üzücü olayların önüne geçebilmek için üniversitemiz yüzme kursları düzenlemektedir. Bu kurslarda yüzmeyi öğretmeden hiçbir çocuğumuzu göndermemeye kararlıyız. Çocuklar burada yüzmeyi öğrendikten sonra gelecek vadediyorsa sporcu olarak devam ettiriyoruz."

        Üniversite içerisindeki yarı olimpik yüzme havuzunun temiz ve nezih bir ortama sahip olduğunu dile getiren Karataş, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Katabulut'un koordinesinde kursların hayata geçirildiğini anlattı.

        - "Boğulma gibi vakalardan korumayı amaçlıyoruz"

        "Çocuklarımıza temel olan yüzmeyi öğretmek ve boğulma gibi vakalardan korumayı amaçlıyoruz." diyen Karakaş, antrenör sayısına göre çocuk alabildiklerini söyledi.

        Kursa talebin çok fazla olduğunu vurgulayan Karakaş, "Ağrı halkımızın çocuklarını nehirlere, göllere ve bataklıklara göndereceğine sadece havuz ücretini ödeyerek çocukları havuza göndersinler ve onlara yüzmeyi öğretelim." dedi.

        Antrenör Erkan Yılmaz da çocuklara ilk olarak ayak vuruşu ve nefes alışı gibi teknikler öğrettiklerini, bu şekilde eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

        Çocuklardan Mert Arslan ise havaların sıcak olduğunu ve yüzmeyle serinlediklerini belirterek, "Burada çok eğleniyorum. Daha önce yüzme bilmiyordum, burada yüzmeyi öğreniyorum. Yeni tanıştığım arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İran plakalı yolcu otobüsü alev alev yandı
        İran plakalı yolcu otobüsü alev alev yandı
        Kaçak göçmenler uyuşturucuyla yakalandı
        Kaçak göçmenler uyuşturucuyla yakalandı
        Ağrı'da sel nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı
        Ağrı'da sel nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı
        Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr konseri
        Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr konseri
        3 kişiyi sopalarla döven maskeli şüphelilerden 4'ü tutuklandı
        3 kişiyi sopalarla döven maskeli şüphelilerden 4'ü tutuklandı
        Ağrı'da arazi kavgasına giden jandarmadan 2 uzman çavuş omzundan vurularak yaralandı
        Ağrı'da arazi kavgasına giden jandarmadan 2 uzman çavuş omzundan vurularak yaralandı