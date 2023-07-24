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        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ağrı İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:58
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ağrı İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        AĞRI (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu ülkenin geleceğini inşa ve ihya edeceğiz." dedi.

        Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Burada konuşan TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, 81 il, 571 ilçe ve 300'e yakın gençlik hizmet binasıyla Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldıklarını söyledi.

        Anadolu'nun yiğit evlatlarının bu başarıda büyük emekleri olduğunu belirten Beşinci, şöyle devam etti:

        "Bu ülkenin genç enerjisi olarak yaptığımız çalışmaları insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü biz hep beraber güçlüyüz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu ülkenin geleceğini inşa ve ihya edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ve ihya edecek gençlik işte bu salondadır. Davası Hz. Muhammed'in davası, Fatih Sultan Mehmet'in davası ve Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. Mücadelesi ümmet, millet, büyük Türkiye ve güçlü Ağrı mücadelesidir."

        AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör ise kentteki hizmetlerinden dolayı TÜGVA teşkilatına teşekkür etti.

        Kongrede, TÜGVA İl Temsilciliğine Nur Muhammed Alptekin yeniden seçildi.

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