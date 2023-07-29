Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ağrı'da "Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri" konuşuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:05
        Ağrı'da "Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri" konuşuldu

        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "V. Uluslararası Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri" konulu konferans düzenlendi.

        Nuh'un Gemisi'ne ait izlerin olduğuna inanılan Telçeker köyü yakınlarında bulunan alanda özel bir turizm şirketi sahibi Ahmet Ertuğrul tarafından düzenlenen konferansa, yerli ve yabancı bilim insanları katıldı.

        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bilim insanlarının sunumlar yaptığı konferansta, programın Türkiye ve bölge açısından önemine işaret etti.

        Alma, üniversite olarak bu konuda yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

        Konferansa katılan Polonyalı Rev Roman Piwowarczyk de bütün insanların kardeş olduğunu, herkesin Nuh'un soyundan geldiğini ve bu konuda bilimsel araştırma yaptıklarını anlattı.

        Çin'den gelerek konferansa katılan Yuen Man Fai ise konferansın önemine değinerek, "Çin bilim adamları da araştırmalar yapıyor ve biz bu araştırmaları destekliyoruz. Yakın bir zamanda bir araştırma merkezi açılması için girişimde bulunmak istiyoruz. Çünkü bu konu bütün insanlığın ortak geçmişidir." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gecekondu katliamında iddianame!
        Gecekondu katliamında iddianame!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Suda aşk
        Suda aşk
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        'Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda aşure şenliği
        'Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda aşure şenliği
        Ağrı Dağı'nda düşerek yaralanan 64 yaşındaki yabancı uyruklu dağcı tedavi altına alındı
        Ağrı Dağı'nda düşerek yaralanan 64 yaşındaki yabancı uyruklu dağcı tedavi altına alındı
        Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'daki sazlıklar kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor
        Ağrı'daki sazlıklar kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor
        Ağrı'da doğada gezintiye çıkan tilki yavruları görüntülendi
        Ağrı'da doğada gezintiye çıkan tilki yavruları görüntülendi
        Ağrı'da 4 gündür kayıp uzman çavuş ölü bulundu
        Ağrı'da 4 gündür kayıp uzman çavuş ölü bulundu