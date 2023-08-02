Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İnşaattan düşerek bedensel engelli olan Ağrılı Halit sporla hayata tutunmaya çalışıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Bursa'da çalıştığı inşaattan düşme sonucu yürüme engelli olan Ağrılı Halit Durak hayallerinin peşinden gitmek için başladığı sporla hayata tutunmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:58
        İnşaattan düşerek bedensel engelli olan Ağrılı Halit sporla hayata tutunmaya çalışıyor

        AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Bursa'da çalıştığı inşaattan düşme sonucu yürüme engelli olan Ağrılı Halit Durak hayallerinin peşinden gitmek için başladığı sporla hayata tutunmaya çalışıyor.

        Bursa'da 5 yıl önce çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ayaklarından ağır yaralanan 29 yaşındaki Durak senelerce çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

        Yürüme engeli bulunan ve spor tutkunu Durak bir süre önce döndüğü memleketindeki bir spor salonunda vücut geliştirme antrenmanları yapmaya başladı.

        Koltuk değnekleriyle ayakta durabilen Durak belli bir seviyeye geldikten sonra vücut geliştirme şampiyonalarına katılmayı hedefliyor.

        - "Spor sayesinde fiziki olarak ilerledim"

        Halit Durak, AA muhabirine, Bursa'da inşaat işinde çalışırken düştüğünü ve sonrasında zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.

        Sporla hayata tutunmaya çalıştığını belirten Durak şöyle konuştu:

        "Kazada kol bileğim ve omuriliğim kırıldı. Sinir zedelenmesi de var. Yaklaşık 3 yıl hastanelerde tedavi gördüm. Çetin Demir hocanın engellileri yarışmalara hazırladığını duydum. Ben de Ağrı'ya geldim ve onunla spora devam ediyorum. Kazadan önce de 1-2 yıl spor yapmıştım. O olaydan sonra 3 sene boyunca hastanelerde kaldım. Yeni yeni toparlamaya başladım. Hayallerim vardı ve bunları gerçekleştirmeye çalışıyorum. Sporun çok faydasını gördüm. Spor sayesinde fiziki olarak biraz ilerledim. Zaten sporu seviyorum ve gittiği yere kadar devam edeceğim."

        Durak, bedensel engelli vücut geliştirme yarışmalarına katılacağını ve başarı için yoğun çaba sarf ettiğini anlattı.

        - "Burası bana terapi gibi geliyor"

        Sporun iyileştirici bir yönünün olduğunu dile getiren Durak, "Ömür boyu koltuk değnekleriyle yaşamaya devam edeceğim. Spor beni çok rahatlatıyor. Burası bana bir terapi gibi geliyor. Buraya geldiğimde her şey sıfırlanıyor. Stres ve sinirim kalmıyor. Önümüzdeki aylarda yarışmalara da katılacağım. Hedefimiz Allah'ın izniyle gidebildiğimiz kadar gitmek." dedi.

        Antrenör Çetin Demir ise bugüne kadar çok sayıda engelliyi spora kazandırdıklarını ve bunların katıldığı yarışmalarda başarı elde ettiğini aktardı.

        Durak'ı yarışmalara hazırladıklarını belirten Demir, "Halit ilk spor salonuna geldiğinde biraz üzgün ve morali bozuktu. Şimdi gayet neşeli ve sürekli sohbet ediyoruz. Beraber yiyip içiyoruz. Birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fedai Din'in yanına gittik. Fedai Bey tüm imkanları kullanıp Halit'e destek sözü verdi." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok

        Benzer Haberler

        'Sağlıkta Şiddete Hayır' demek için Süphan Dağı´na tırmandı
        'Sağlıkta Şiddete Hayır' demek için Süphan Dağı´na tırmandı
        Ağrı'daki Kilit Parke Bordür Taş Fabrikası'nda üretime başlandı
        Ağrı'daki Kilit Parke Bordür Taş Fabrikası'nda üretime başlandı
        Ağrı'da "Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri" konuşuldu
        Ağrı'da "Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri" konuşuldu
        'Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda aşure şenliği
        'Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda aşure şenliği
        Ağrı Dağı'nda düşerek yaralanan 64 yaşındaki yabancı uyruklu dağcı tedavi a...
        Ağrı Dağı'nda düşerek yaralanan 64 yaşındaki yabancı uyruklu dağcı tedavi a...
        Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi