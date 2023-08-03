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        Depremzede çocuklar "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" ile moral bulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:41
        Depremzede çocuklar "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" ile moral bulacak

        AĞRI (AA) - Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Ağrı'da futbol turnuvası düzenleyecek.

        UYAFA öncülüğünde Ağrı Valiliği, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde 12-17 Eylül tarihlerinde yapılacak UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası için depremzede çocuklar bu şehre getirilecek.

        Gruplar halinde oynanacak maçlarda forma giyecek çocuklar, aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı bulacak.

        UYAFA Genel Başkanı Necati Alçık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        UYAFA’nın sadece spor alanında değil, hayatın her alanında gönüllere dokunan bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Alçık, şunları kaydetti:

        "Bunun son örneğini Kahramanmaraş merkezli depremlerde de gösterdik. Depremlerin ardından tırlarla yardım malzemelerini bölgeye ulaştırırken, sahaya gönderilen ekiplerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek olduk. Şimdi ise yaşanan depremden dolayı moral ve motivasyon düşüklüğü yaşayan afetzedelerimizin çocukları için futbol turnuvası düzenlemeye karar verdik."

        Depremden en çok etkilenenlerin başında çocukların geldiğine dikkati çeken Alçık, "12-17 Eylül tarihlerinde yapacağımız organizasyon için çocuklarımızı Ağrı’ya götüreceğiz. Çocuklarımız, aralarında maç yapacak. Aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

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