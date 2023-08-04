Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolu açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

        İlçede etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi.

        İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.

        Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri yolda kalan vatandaşlara ve köylülere ikramlarda bulundu.

        Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları koordine etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı
        Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı
        Ağrı'da bir kişi ölü olarak bulundu
        Ağrı'da bir kişi ölü olarak bulundu
        Depremzede çocuklar "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" ile moral bulaca...
        Depremzede çocuklar "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" ile moral bulaca...
        Sıcaktan bunalanlar 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'ne kamp kuruyor
        Sıcaktan bunalanlar 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'ne kamp kuruyor
        İnşaattan düşerek bedensel engelli olan Ağrılı Halit sporla hayata tutunmay...
        İnşaattan düşerek bedensel engelli olan Ağrılı Halit sporla hayata tutunmay...
        'Sağlıkta Şiddete Hayır' demek için Süphan Dağı´na tırmandı
        'Sağlıkta Şiddete Hayır' demek için Süphan Dağı´na tırmandı