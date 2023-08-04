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        Ağrı'da kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:57
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        Ağrı'da kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        AĞRI (AA) - Ağrı'da kamyonet ile tezek yüklü traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 10 AIK 979 plakalı kamyonet, çevre yolunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AC 590 plakalı tezek yüklü traktörün römorklarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı kamyonetten çıkarılan sürücü ile araçtaki B.Ç, M.Ç, E.D.Ç, N.Ç ve E.Ç, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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