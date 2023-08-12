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        Ağrı Emniyet Müdürü Aydın, veda mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:34
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        Ağrı Emniyet Müdürü Aydın, veda mesajı yayımladı
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        AĞRI (AA) - Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, ildeki görevinin sona ermesi nedeniyle veda mesajı yayımladı.

        Aydın, mesajında, kentte bulundukları ilk andan itibaren vatandaşların huzuru için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Suç ve suçlularla mücadelede en büyük destekçimiz siz değerli Ağrı halkı olmuştur. Sizlerin düşüncelerine kulak vererek ve sizden aldığımız güçle daha güvenli ve daha huzurlu bir Ağrı için çalıştık. Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki, polisin başarısı vatandaşlarımızın polise duyduğu güvenle doğru orantılıdır. Vatandaşlardan destek görmeyen hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması düşünülemez.”

        Şehitlere Allah’tan rahmetle dileyen Aydın, gazileri minnet ve şükranla andı.

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