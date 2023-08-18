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        FISU'dan dönen Ağrılı başarılı milli atletler yeni başarılar için antrenmanlara başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:18
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        FISU'dan dönen Ağrılı başarılı milli atletler yeni başarılar için antrenmanlara başladı
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        AĞRI (AA) - Çin'de yapılan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (FISU) 10 bin metre kadınlar kategorisinde ikinci olan milli atlet Yayla Kılıç Gönen ile üçüncü olan Fatma Karasu, Ağrı'da yeni başarılar için antrenmanlara başladı.

        Kentteki atletizm pistinde antrenörleri Sedat Gönen koordinesinde çalışmalara başlayan milli atletler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da kente gelen milli sporcuları makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

        Rektör Karabulut, gazetecilere, iki sporcunun da çok başarılı olduğunu ve onlarla gurur duyduklarını söyledi.

        Her iki sporcuyu da Paris Olimpiyat Oyunları'nda görmeyi arzu ettiklerini ifade eden Karabulut, "Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye'nin en önemli ve en başarılı spor bilimleri fakültelerinden birisidir. Gerek hocalarımız olsun, gerek üniversite olarak altyapımız çok çok iyi. İmkanlar sağlandığında başarı da kendiliğinden geliyor. Gerek antrenörler, gerek hocalar olsun, biz üniversite olarak her türlü hizmeti genç kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

        Milli sporcu Yayla Kılıç Gönen ise ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin kendisi keşfetmesiyle atletizm sporuna başladığını anlattı.

        Ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok derecesinin olduğunu belirten Gönen, şöyle konuştu:

        "Çin'deki yarışma öncesi federasyonumuzun verdiği imkanlar dahilinde Ağrı'da 40 günlük bir kampımız oldu. Buradan da federasyonumuz ve İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Çok güzel ve verimli bir kamp geçirdik. Çin'de havanın sıcak ve nemli olmasından dolayı son iki hafta Adana'da kamp yaptık. Çin iklimine en uygun yer orasıydı. Sonrasında Çin'e gittiğimizde yarışmada çok fazla zorlanmadık. Yarışmada 10 bin metre kadınlar branşında dünya ikincisi oldum. Yarı maraton branşında da yine ikinci oldum ve birinciliği kıl payı kaçırdım."

        Gönen, dünyanın en iyi atletleriyle yarıştığını ve dünya ikinciliğinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Önümüzde Macaristan'da Dünya Atletizm Şampiyonası var. Orada da maraton branşında ülkemi temsil edeceğim. Her sporcunun hayali olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum. Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan sonra olimpiyatlara yönelik hazırlıklarımız başlayacak. Bunun için Valencia'da baraj deneyeceğiz ve inşallah bu aşamayı geçtikten sonra olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz." dedi.

        Milli sporcu Fatma Karasu da yaklaşık 14 yıldır atletizm sporunu yaptığını ve bugüne kadar birçok başarı elde ettiğini aktardı.

        Desteklerinden dolayı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Türkiye Atletizm Federasyonuna teşekkür eden Karasu, "Çin'deki şampiyonada 10 bin metre ve yarı maratonda dünya üçüncüsü oldum. Ağrı'da kamp yapmayı her sporcuya tavsiye ediyoruz. Gittiğimiz her yarışmada bunun verimini alıyoruz. Başka illerden de birçok sporcu gelip burada kamp yapıyor. Çin'de dünyanın en iyi atletleriyle yarışmak keyif vericiydi. Onun için mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

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