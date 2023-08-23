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        Kışın ördüğü çorapları yazın Ağrı Dağı'na gelen turistlere satarak kazanç sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:10 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:10
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        Kışın ördüğü çorapları yazın Ağrı Dağı'na gelen turistlere satarak kazanç sağlıyor
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        AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaylada yaşayan Hayal Turan, kışın ördüğü el emeği göz nuru çorapları ve çeşitli süs eşyalarını, Ağrı Dağı'na tırmanıan dağcılara satarak aile ekonomisine katkı sunuyor.

        Yurdun 5137 rakımla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, yılın her dönemi ağırladığı turistlerle ilin yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.

        İlçeye bağlı Karabulak köyünde yaşayan 55 yaşındaki Hayal Turan, ilkbahar aylarında ailesiyle geldiği Ağrı Dağı'ndaki 3 bin rakımlı yaylada geçim kaynakları olan hayvancılıkla uğraşıyor.

        Turan, burada bir yandan hayvancılık yaparken, bir yandan da kışın ördüğü çorap, patik ve üzerinde Ağrı Dağı resmi bulunan magnet ile çeşitli süs eşyalarını Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına gelen dağcılara satıyor.

        Yürüyüş güzergahında sıcak havaya rağmen hemen hemen her gün saatlerce dağcıların gelişini bekleyen Turan, turist kafilesine ürünlerini pazarlayıp kazanç sağlıyor.

        - "Çorapların yapımı zahmetli ve saatlerimi alıyor"

        Hayal Turan, AA muhabirine, hayvancılık için Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan yaylaya geldiklerini söyledi.

        Yaylada yaşamın zor olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

        "Aldığımız iplerle uzun geçen kış mevsiminde kışlık çorap, patik ve çeşitli ürünleri örüyorum. Çorapların yapımı zahmetli ve saatlerimi alıyor. Çorapları 50-100 lira civarında turistlere satıyorum. Bazen satışlar iyi olur, bazen de normal. Kış olunca sobanın kenarında oturup yaz aylarına kadar patik ve çorap örüyorum. Yazın da satıyorum. Turistler bizimle sohbet ediyor, fotoğraf çektiriyorlar. Çok eskilerden beri bu şekilde örgü örüp satıyorum."

        El emeği göz nuru ürünlerini daha önce köyde ve ilçede sattığını anlatan Turan, bu sene satışına Ağrı Dağı'nda devam ettiğini dile getirdi.

        Turan, çorapların kalın olduğunu ve bazı turistlerin bu çorapları giyerek zirveye çıktığını anlattı.

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